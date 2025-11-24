Рейтинг@Mail.ru
Таксистам могут разрешить работать на личных автомобилях - РИА Новости, 24.11.2025
15:51 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/taksi-2057175608.html
Таксистам могут разрешить работать на личных автомобилях
Таксистам могут разрешить работать на личных автомобилях
Правительство РФ поддержало законопроект о праве частных водителей такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации, РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:51:00+03:00
2025-11-24T15:51:00+03:00
общество
россия
игорь игошин
госдума рф
россия
общество, россия, игорь игошин, госдума рф
Общество, Россия, Игорь Игошин, Госдума РФ
Таксистам могут разрешить работать на личных автомобилях

Правительство поддержало проект об использовании таксистами личных автомобилей

Автомобиль такси
Автомобиль такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль такси. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о праве частных водителей такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации, сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, соавтор законопроекта Игорь Игошин.
"Да, это так", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, был ли поддержан проект.
"Рассчитываем, что законопроект будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении в декабре", - добавил Игошин.
Поправки к закону о локализации такси депутаты внесли на рассмотрение палаты парламента 30 октября. Согласно документу, водители, оформленные как физлица, могут получить право вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года. Предполагается, что рассчитывать квоту будут от числа водителей в регионе за предшествующий год, а проводить оценку будет Минтранс. Механизм рассчитан на период до 2033 года.
ОбществоРоссияИгорь ИгошинГосдума РФ
 
 
