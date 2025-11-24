Рейтинг@Mail.ru
Против россиянки, бросившей ребенка в Таиланде, возбудили уголовное дело
13:49 24.11.2025 (обновлено: 13:50 24.11.2025)
Против россиянки, бросившей ребенка в Таиланде, возбудили уголовное дело
Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбудили на россиянку Эрику Владыко, бросившую дочь в Таиланде, сообщила официальный представитель МВД РФ...
Против россиянки, бросившей ребенка в Таиланде, возбудили уголовное дело

© Фото : страница Эрики Владыко в соцсетиЭрика Владыко
Эрика Владыко - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : страница Эрики Владыко в соцсети
Эрика Владыко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбудили на россиянку Эрику Владыко, бросившую дочь в Таиланде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Женщина подозревается в том, что оставила за границей в опасности свою 4-летнюю дочь. Теперь ребенок проживает в России с отцом и бабушкой. А мать девочки стала фигуранткой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ. Расследование ведут мои коллеги из УМВД России по Приморскому краю", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Российская гражданка Эрика Владыко из Владивостока, находившаяся длительное время на таиландском острове Самуи вместе с дочерью, приехала в Бангкок и пропала в столице Таиланда в ночь на 13 сентября. Позже волонтеры, занимавшиеся ее поисками, сообщили РИА Новости, что девушка найдена живой и здоровой. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, ребенок находился в одном из детских домов Бангкока до прибытия бабушки, матери пропавшей россиянки. Спустя несколько дней после установления контакта с посольством и родными, Владыко снова перестала выходить на связь. После этого мать Владыко вместе с внучкой вернулись на родину.
Эрика Владыко, таиландская виза которой закончилась 22 сентября, снова попала в поле зрения посольства, друзей и родных только 22 октября, когда ее задержала иммиграционная полиция за нарушение визового режима.
Волонтеры, занимавшиеся поисками россиянки, сообщали РИА Новости, что женщина заявляла в разговоре с ними и со своими друзьями, что ее "преследуют люди, которые хотят ее убить" из-за недвижимости на острове Самуи, и она от них прячется.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Появились подробности по делу жительницы Приморья, пытавшейся убить сына
13:09
 
