Против россиянки, бросившей ребенка в Таиланде, возбудили уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбудили на россиянку Эрику Владыко, бросившую дочь в Таиланде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Женщина подозревается в том, что оставила за границей в опасности свою 4-летнюю дочь. Теперь ребенок проживает в России с отцом и бабушкой. А мать девочки стала фигуранткой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ. Расследование ведут мои коллеги из УМВД России по Приморскому краю", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.

Российская гражданка Эрика Владыко из Владивостока , находившаяся длительное время на таиландском острове Самуи вместе с дочерью, приехала в Бангкок и пропала в столице Таиланда в ночь на 13 сентября. Позже волонтеры, занимавшиеся ее поисками, сообщили РИА Новости, что девушка найдена живой и здоровой. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, ребенок находился в одном из детских домов Бангкока до прибытия бабушки, матери пропавшей россиянки. Спустя несколько дней после установления контакта с посольством и родными, Владыко снова перестала выходить на связь. После этого мать Владыко вместе с внучкой вернулись на родину.

Эрика Владыко, таиландская виза которой закончилась 22 сентября, снова попала в поле зрения посольства, друзей и родных только 22 октября, когда ее задержала иммиграционная полиция за нарушение визового режима.