Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 24.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 24.11.2025 (обновлено: 23:57 24.11.2025)
Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник
Военные за три часа сбили более 30 дронов над российской территорией, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 24.11.2025
2025
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Военные за три часа сбили более 30 дронов над российской территорией, сообщило Министерство обороны.
"С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали там.
В их числе:
В течение дня военное ведомство отчитывалось о ликвидации 50 украинских беспилотников над территорией Московского региона, Крыма, Брянской, Калужской и Курской областей, а также над акваторией Черного моря. Таким образом, к этому часу над Россией поразили 81 вражескую воздушную цель.
