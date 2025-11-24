Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Военные за три часа сбили более 30 дронов над российской территорией, сообщило Министерство обороны.
"С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали там.
В их числе:
- 17 БПЛА — над акваторией Черного моря;
- шесть — над акваторией Азовского моря;
- три — над Крымом;
- два — над территорией Курской области;
- по одному — в небе над Краснодарским краем, Брянской и Белгородской областями.
В течение дня военное ведомство отчитывалось о ликвидации 50 украинских беспилотников над территорией Московского региона, Крыма, Брянской, Калужской и Курской областей, а также над акваторией Черного моря. Таким образом, к этому часу над Россией поразили 81 вражескую воздушную цель.
