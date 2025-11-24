Кадыров рассказал о пленении военнослужащих ВСУ в районе Волчанска

ГРОЗНЫЙ, 24 ноя — РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" совместно с бойцами ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни и при поддержке 128-й бригады взяли в плен двух военнослужащих ВСУ в районе населённого пункта Волчанск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Очередное пополнение обменного фонда. Военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" МО РФ совместно с бойцами ОМВД РФ по Курчалоевскому району ЧР под руководством... Рустама и Исмаила Агуевых при поддержке 128-й бригады взяли в плен двух военнослужащих в районе населённого пункта Волчанск. Задержанные оказались бойцами 57-й бригады ВСУ", — написал в своем Telegram-канале глава республики.
Он отметил, что военнопленным повезло, по словам Кадырова, это был лучший из возможных исходов — "сдаться в плен и дождаться обмена".
"Мало кому так везет, многие остаются на своих позициях навсегда. В отличие от украинского командования, наши воины более благоразумны и могут безопасно вывести сдавшихся из зоны боевых действий, стоит лишь сложить оружие", — написал Кадыров.
