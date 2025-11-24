Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о пленении военнослужащих ВСУ в районе Волчанска - РИА Новости, 24.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 24.11.2025
Кадыров рассказал о пленении военнослужащих ВСУ в районе Волчанска
Кадыров рассказал о пленении военнослужащих ВСУ в районе Волчанска
россия, курчалоевский район, волчанск, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курчалоевский район, Волчанск, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал о пленении военнослужащих ВСУ в районе Волчанска

Кадыров: бойцы "Ахмата" взяли в плен двух военнослужащих в районе Волчанска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 ноя — РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" совместно с бойцами ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни и при поддержке 128-й бригады взяли в плен двух военнослужащих ВСУ в районе населённого пункта Волчанск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Очередное пополнение обменного фонда. Военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" МО РФ совместно с бойцами ОМВД РФ по Курчалоевскому району ЧР под руководством... Рустама и Исмаила Агуевых при поддержке 128-й бригады взяли в плен двух военнослужащих в районе населённого пункта Волчанск. Задержанные оказались бойцами 57-й бригады ВСУ", — написал в своем Telegram-канале глава республики.
Он отметил, что военнопленным повезло, по словам Кадырова, это был лучший из возможных исходов — "сдаться в плен и дождаться обмена".
"Мало кому так везет, многие остаются на своих позициях навсегда. В отличие от украинского командования, наши воины более благоразумны и могут безопасно вывести сдавшихся из зоны боевых действий, стоит лишь сложить оружие", — написал Кадыров.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурчалоевский районВолчанскРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
