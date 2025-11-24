Кадыров рассказал о пленении военнослужащих ВСУ в районе Волчанска

ГРОЗНЫЙ, 24 ноя — РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" совместно с бойцами ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни и при поддержке 128-й бригады взяли в плен двух военнослужащих ВСУ в районе населённого пункта Волчанск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мало кому так везет, многие остаются на своих позициях навсегда. В отличие от украинского командования, наши воины более благоразумны и могут безопасно вывести сдавшихся из зоны боевых действий, стоит лишь сложить оружие", — написал Кадыров.