Силы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Военные за шесть часов сбили 40 беспилотников над над российской территорией, сообщило Министерство обороны.
"В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали там.
В их числе:
- 14 дронов над территорией Московского региона, восемь из которых летели на Москву;
- десять беспилотников — над Крымом;
- девять — над акваторией Черного моря;
- по три — в небе над Брянской и Калужской областями;
- один — над Курской областью.
Днем министерство отчитывалось о ликвидации десяти беспилотников. Четыре аппарата уничтожили над Московским регионом, двумя из них противник пытался атаковать Москву.
Незадолго до этого в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево вводили временные ограничения на взлет и посадку.
Еще по три бойцы сбили над Брянской и Калужской областями. Таким образом, к этому часу над Россией поразили 50 вражеских воздушных целей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
