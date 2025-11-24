Силы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 24.11.2025 (обновлено: 21:02 24.11.2025)
Военные за шесть часов сбили 40 беспилотников над над российской территорией, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 24.11.2025
Средства ПВО за шесть часов сбили 40 украинских дронов над российскими регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Военные за шесть часов сбили 40 беспилотников над над российской территорией, сообщило Министерство обороны.
"В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали там.
В их числе:
  • 14 дронов над территорией Московского региона, восемь из которых летели на Москву;
  • десять беспилотников — над Крымом;
  • девять — над акваторией Черного моря;
  • по три — в небе над Брянской и Калужской областями;
  • один — над Курской областью.
Днем министерство отчитывалось о ликвидации десяти беспилотников. Четыре аппарата уничтожили над Московским регионом, двумя из них противник пытался атаковать Москву.

Незадолго до этого в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево вводили временные ограничения на взлет и посадку.

Еще по три бойцы сбили над Брянской и Калужской областями. Таким образом, к этому часу над Россией поразили 50 вражеских воздушных целей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
