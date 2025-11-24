МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Колумбийский наемник по прозвищу "Паленкеро" рассказал, что за время своего пребывания в рядах ВСУ встречался с боевиками из мексиканских картелей "Синалоа", "Новое поколение Халиско", колумбийского "Клана залива" и бывшими повстанцами из группировки "Армия национального освобождения" (АНО/ELN).

"К настоящему моменту я сталкивался с представителями картеля "Синалоа", "Клан залива", "Новое поколение Халиско", а также с партизанами АНО... Все пытаются скрыть, откуда приехали. Но если живешь с ними долгое время, то в конце концов люди проговариваются", - приводит его слова испанская газета Español.

В интервью этому СМИ "Паленкеро", находящийся на Украине с февраля, сообщил, что часть боевиков картелей приезжает самостоятельно, а другая командируется мафиозными структурами для обучения использованию БПЛА и приемам уклонения от радиолокационных систем.

"Есть те, кого преступные группировки отправили сюда, чтобы они обучились управлению дронами. Они хотят научиться оснащать БПЛА различными типами гранат. И это еще не все. Они также заинтересованы в том, чтобы вступить в подразделения, где их научат обходить радиолокационные системы правительств Мексики и Колумбии", - пояснил наемник.

По его словам, ради попадания в эти подразделения наемники платят "коррумпированным украинским офицерам", которые оказывают им соответствующую помощь. Также "Паленкеро" рассказал, что представители латиноамериканских картелей наладили поставки наркотиков в украинские воинские части.

"Здесь все решают деньги. Если они есть, то получишь то, что хочешь. Они даже поставляют наркотики в воинские части: марихуану и еще очень распространенный наркотик, название которого не помню", - добавил наемник.

Также он признался, что ни разу не был на фронте, поскольку с украинскими офицерами можно делиться частью заработка и не принимать участие в боестолкновениях.

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии в рядах ВСУ обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.