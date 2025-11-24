Минтруд назвал самую востребованную программу обучения среди ветеранов СВО

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Заместитель министра труда России Дмитрий Платыгин заявил на форуме "Открыто для всех", что среди ветеранов специальной военной операции самой востребованной программой обучения является эксплуатация БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.