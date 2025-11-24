Минтруд назвал самую востребованную программу обучения среди ветеранов СВО

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Заместитель министра труда России Дмитрий Платыгин заявил на форуме "Открыто для всех", что среди ветеранов специальной военной операции самой востребованной программой обучения является эксплуатация БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
"Если в целом говорить о тех мерах, которые сегодня доступны, то, во-первых, это изменение профессионального трека путем повышения квалификации либо получения новой профессии. У нас сегодня, если смотреть статистику, самая востребованная программа обучения среди ветеранов специальной военной операции - это эксплуатация беспилотных летательных аппаратов", - сказал Платыгин в ходе панельной сессии форума.
Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит 24-25 ноября в Москве на площадке Кибердома и посвящен формированию предложений в сфере инклюзии: от создания доступной среды и трудоустройства людей с инвалидностью до вопросов образования, оказания ранней помощи.
Заместитель министра труда РФ принял участие в панельной сессии "От реабилитации к самореализации: комплексная ресоциализация ветеранов СВО".