Рейтинг@Mail.ru
Минтруд назвал самую востребованную программу обучения среди ветеранов СВО - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 24.11.2025 (обновлено: 16:32 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/svo-2057180340.html
Минтруд назвал самую востребованную программу обучения среди ветеранов СВО
Минтруд назвал самую востребованную программу обучения среди ветеранов СВО - РИА Новости, 24.11.2025
Минтруд назвал самую востребованную программу обучения среди ветеранов СВО
Заместитель министра труда России Дмитрий Платыгин заявил на форуме "Открыто для всех", что среди ветеранов специальной военной операции самой востребованной... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:10:00+03:00
2025-11-24T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
москва
россия
дмитрий платыгин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892919670_0:865:1860:1911_1920x0_80_0_0_5d1fe7abc5ce298fc0b22162beb79bfa.jpg
https://ria.ru/20250421/putin-2012544795.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892919670_0:698:1860:2093_1920x0_80_0_0_b26eec0ace605132e7287feef0efdc63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, дмитрий платыгин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Россия, Дмитрий Платыгин
Минтруд назвал самую востребованную программу обучения среди ветеранов СВО

Платыгин: обучение работе с БПЛА наиболее востребованно среди ветеранов СВО

© Фото : РобоавиаБПЛА "Сарыч-2"
БПЛА Сарыч-2 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Робоавиа
БПЛА "Сарыч-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Заместитель министра труда России Дмитрий Платыгин заявил на форуме "Открыто для всех", что среди ветеранов специальной военной операции самой востребованной программой обучения является эксплуатация БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
"Если в целом говорить о тех мерах, которые сегодня доступны, то, во-первых, это изменение профессионального трека путем повышения квалификации либо получения новой профессии. У нас сегодня, если смотреть статистику, самая востребованная программа обучения среди ветеранов специальной военной операции - это эксплуатация беспилотных летательных аппаратов", - сказал Платыгин в ходе панельной сессии форума.
Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит 24-25 ноября в Москве на площадке Кибердома и посвящен формированию предложений в сфере инклюзии: от создания доступной среды и трудоустройства людей с инвалидностью до вопросов образования, оказания ранней помощи.
Заместитель министра труда РФ принял участие в панельной сессии "От реабилитации к самореализации: комплексная ресоциализация ветеранов СВО".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин предложил привлекать ветеранов СВО к работе в муниципалитетах
21 апреля, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваРоссияДмитрий Платыгин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала