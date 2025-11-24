https://ria.ru/20251124/svo-2057142772.html
ПВО уничтожила десять украинских БЛПА над российскими регионами
ПВО уничтожила десять украинских БЛПА над российскими регионами - РИА Новости, 24.11.2025
ПВО уничтожила десять украинских БЛПА над российскими регионами
МО РФ: ПВО УНИЧТОЖИЛА 10 УКРАИНСКИХ БПЛА НАД ТЕРРИТОРИЕЙ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДВУХ ЛЕТЕВШИХ НА МОСКВУ, БРЯНСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:14:00+03:00
2025-11-24T14:14:00+03:00
2025-11-24T14:26:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
ПВО уничтожила десять украинских БЛПА над российскими регионами
МО РФ: ПВО уничтожила 10 украинских БЛПА над российскими регионами