ВС России нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 24.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 24.11.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
ВС России нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
ВСУ за сутки потеряли свыше 135 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 135 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Мирополье, Ездецкое, Алексеевка, Андреевка и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Нестерное и Вильча Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял более 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, два склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
