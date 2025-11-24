https://ria.ru/20251124/svo-2057117229.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
ВС России нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 24.11.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
ВСУ за сутки потеряли свыше 135 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 24.11.2025
ВСУ за сутки потеряли более 135 боевиков в зоне действия войск