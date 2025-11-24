https://ria.ru/20251124/sud-2057270302.html
В Москве заочно арестовали журналистку Лученко*
В Москве заочно арестовали журналистку Лученко* - РИА Новости, 24.11.2025
В Москве заочно арестовали журналистку Лученко*
Черемушкинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки Ксении Лученко* по обвинению в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:41:00+03:00
2025-11-24T22:41:00+03:00
2025-11-24T22:41:00+03:00
происшествия
россия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045163212_0:78:500:359_1920x0_80_0_0_8027fbfb1bff6ddb321746f6c0f7d724.jpg
https://ria.ru/20251124/sud-2057198581.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045163212_0:14:501:389_1920x0_80_0_0_497696635f058c10c6d2d25ba5be7ae9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Москве заочно арестовали журналистку Лученко*
Суд в Москве заочно арестовал журналистку Лученко* за фейки про армию
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки Ксении Лученко* по обвинению в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать в отношении Лученко* меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Срок ареста установлен на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции.
Как уточнили в суде, Лученко* вменяется часть 2 статьи 207.2УК РФ
(распространение заведомо ложных сведений про армию).
По данным следствия, она разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства.
Минюст России внес Лученко* в реестр иноагентов в мае 2025 года.
В октябре 2025 года Росфинмониторинг
внес журналистку в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.