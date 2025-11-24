Рейтинг@Mail.ru
В Москве заочно арестовали журналистку Лученко*
22:41 24.11.2025
В Москве заочно арестовали журналистку Лученко*
Черемушкинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки Ксении Лученко* по обвинению в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде.
2025-11-24T22:41:00+03:00
2025-11-24T22:41:00+03:00
В Москве заочно арестовали журналистку Лученко*

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки Ксении Лученко* по обвинению в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать в отношении Лученко* меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Срок ареста установлен на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции.
Как уточнили в суде, Лученко* вменяется часть 2 статьи 207.2УК РФ (распространение заведомо ложных сведений про армию).
По данным следствия, она разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства.
Минюст России внес Лученко* в реестр иноагентов в мае 2025 года.
В октябре 2025 года Росфинмониторинг внес журналистку в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.
