В Москве заочно арестовали журналистку Лученко*

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналистки Ксении Лученко* по обвинению в распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать в отношении Лученко* меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Срок ареста установлен на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции.

Как уточнили в суде, Лученко* вменяется часть 2 статьи 207.2УК РФ (распространение заведомо ложных сведений про армию).

По данным следствия, она разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства.

Минюст России внес Лученко* в реестр иноагентов в мае 2025 года.

В октябре 2025 года Росфинмониторинг внес журналистку в перечень террористов и экстремистов.