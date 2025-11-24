Рейтинг@Mail.ru
Продюсера "Ласкового мая" Разина объявили в розыск по уголовной статье
21:34 24.11.2025 (обновлено: 22:56 24.11.2025)
Продюсера "Ласкового мая" Разина объявили в розыск по уголовной статье
Продюсера "Ласкового мая" Разина объявили в розыск по уголовной статье
Продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина объявили в розыск, следует из картотеки сайта МВД. РИА Новости, 24.11.2025
Продюсера "Ласкового мая" Разина объявили в розыск по уголовной статье

Продюсера "Ласкового мая" Разина объявили в розыск по статье о мошенничестве

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина объявили в розыск, следует из картотеки сайта МВД.
В качестве основания для розыска указана уголовная статья, иные подробности не приводятся.
Ранее в понедельник адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, которая представляет семью покойного вокалиста группы Юрия Шатунова, сообщила РИА Новости, что продюсера заочно обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с автором песен коллектива Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Ему грозит до десяти лет колонии. Потерпевшей по делу признали вдову поэта.
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Суд рассмотрит иск об использовании песен "Ласкового мая" в "Слове пацана"
21 ноября, 13:26
 
