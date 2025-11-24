https://ria.ru/20251124/sud-2057261374.html
В Москве заочно арестовали фигуранта дела о призывах к терроризму
2025-11-24T21:18:00+03:00
происшествия
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал Сергея Фокина по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы
удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фокина Сергея Тимофеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ
, сроком на 2 месяца", - рассказал собеседник агентства.
Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания Фокина, а в случае его экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации - с момента его передачи правоохранительным органам, уточнили в пресс-службе.
Подробности дела в суде не раскрыли, однако добавили, что Фокин находится в розыске.