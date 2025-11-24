Рейтинг@Mail.ru
В Москве заочно арестовали фигуранта дела о призывах к терроризму - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/sud-2057261374.html
В Москве заочно арестовали фигуранта дела о призывах к терроризму
В Москве заочно арестовали фигуранта дела о призывах к терроризму - РИА Новости, 24.11.2025
В Москве заочно арестовали фигуранта дела о призывах к терроризму
Савеловский суд Москвы заочно арестовал Сергея Фокина по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T21:18:00+03:00
2025-11-24T21:18:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151802/20/1518022040_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_572f32e1c99c2d59f4adc69fa7b93729.jpg
https://ria.ru/20251122/trepova-2056738281.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151802/20/1518022040_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_8dbd620b1a9758197c5f23e2a7d60567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве заочно арестовали фигуранта дела о призывах к терроризму

Суд в Москве заочно арестовал Фокина за призывы к террористической деятельности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДело
Дело - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дело. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал Сергея Фокина по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фокина Сергея Тимофеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ, сроком на 2 месяца", - рассказал собеседник агентства.
Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания Фокина, а в случае его экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации - с момента его передачи правоохранительным органам, уточнили в пресс-службе.
Подробности дела в суде не раскрыли, однако добавили, что Фокин находится в розыске.
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Террористка Трепова* не стала обжаловать приговор в Верховном суде
22 ноября, 02:01
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала