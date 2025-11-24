Суд отправил в СИЗО экс-вице-президента "Оборонстроя"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстроя" Ирину Ясакову по делу об особо крупном мошенничестве, говорится в электронной картотеке судебных дел Москвы.