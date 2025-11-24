Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил домашний арест Чекалиным
19:35 24.11.2025 (обновлено: 20:27 24.11.2025)
Суд продлил домашний арест Чекалиным
Суд продлил домашний арест Чекалиным - РИА Новости, 24.11.2025
Суд продлил домашний арест Чекалиным
Гагаринский суд Москвы продлил домашний арест Валерии и Артёму Чекалиным, обвиняемым по делу о выводе за границу более 251,5 миллиона рублей на счета компании в РИА Новости, 24.11.2025
происшествия, москва, оаэ, артем чекалин, сергей гуриев
Происшествия, Москва, ОАЭ, Артем Чекалин, Сергей Гуриев
Суд продлил домашний арест Чекалиным

Суд продлил домашний арест обвиняемым в выводе 251,5 млн руб за рубеж Чекалиным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы продлил домашний арест Валерии и Артёму Чекалиным, обвиняемым по делу о выводе за границу более 251,5 миллиона рублей на счета компании в ОАЭ, заявил в понедельник РИА Новости адвокат Сергей Гуров.
"Суд продлил срок домашнего ареста Валерии и Артёму (Чекалиным) на шесть месяцев", - сказал собеседник агентства.
Теперь им нельзя покидать место жительства в ночное время.
В понедельник Гагаринский суд Москвы проводит по делу предварительное судебное заседание в закрытом режиме. Чекалины находятся под домашним арестом. Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
ПроисшествияМоскваОАЭАртем ЧекалинСергей Гуриев
 
 
