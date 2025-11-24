Суд продлил домашний арест Чекалиным

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы продлил домашний арест Валерии и Артёму Чекалиным, обвиняемым по делу о выводе за границу более 251,5 миллиона рублей на счета компании в ОАЭ, заявил в понедельник РИА Новости адвокат Сергей Гуров.
"Суд продлил срок домашнего ареста Валерии и Артёму (Чекалиным) на шесть месяцев", - сказал собеседник агентства.
Теперь им нельзя покидать место жительства в ночное время.
В понедельник Гагаринский суд Москвы проводит по делу предварительное судебное заседание в закрытом режиме. Чекалины находятся под домашним арестом. Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
