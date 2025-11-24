Суд продлил домашний арест Чекалиным

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы продлил домашний арест Валерии и Артёму Чекалиным, обвиняемым по делу о выводе за границу более 251,5 миллиона рублей на счета компании в ОАЭ, заявил в понедельник РИА Новости адвокат Сергей Гуров.