В Чувашии бывший инженер получил три года за растрату 70 миллионов рублей - 24.11.2025
19:07 24.11.2025
В Чувашии бывший инженер получил три года за растрату 70 миллионов рублей
Бывший инженер института территориального развития Чувашии, виновный в растрате почти 70 миллионов рублей, осужден на три года колонии общего режима, сообщает... РИА Новости, 24.11.2025
россия
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В Чувашии бывший инженер получил три года за растрату 70 миллионов рублей

Бывшего инженера института развития Чувашии осудили за растрату 70 млн рублей

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Бывший инженер института территориального развития Чувашии, виновный в растрате почти 70 миллионов рублей, осужден на три года колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в 2022 году руководитель коммерческой организации, являющейся поставщиком детского игрового и спортивного оборудования, будучи принятым на должность инженера АНО "Институт территориального развития Чувашской Республики", по предварительному сговору с бывшим заместителем директора учреждения совершил хищение бюджетных денежных средств. В ходе исполнения контрактов на поставку оборудования по госпрограмме "Формирование современной городской среды" он закупил для благоустройства детских площадок более дешевое и непригодное к эксплуатации оборудование. В результате Минстрою Чувашии причинен материальный ущерб на сумму почти 70 миллионов рублей.
Мужчина признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В свою очередь прокуратура Чувашии информирует о то, что обратилась в суд с иском о взыскании с осужденного всей суммы причиненного совершенным преступлением ущерба.
