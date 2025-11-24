В Чувашии бывший инженер получил три года за растрату 70 миллионов рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Бывший инженер института территориального развития Чувашии, виновный в растрате почти 70 миллионов рублей, осужден на три года колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в 2022 году руководитель коммерческой организации, являющейся поставщиком детского игрового и спортивного оборудования, будучи принятым на должность инженера АНО "Институт территориального развития Чувашской Республики", по предварительному сговору с бывшим заместителем директора учреждения совершил хищение бюджетных денежных средств. В ходе исполнения контрактов на поставку оборудования по госпрограмме "Формирование современной городской среды" он закупил для благоустройства детских площадок более дешевое и непригодное к эксплуатации оборудование. В результате Минстрою Чувашии причинен материальный ущерб на сумму почти 70 миллионов рублей.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.