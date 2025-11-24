В Балашихе лжеполицейского ждет суд за похищение ребенка

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в похищении 8-летней девочки в Балашихе предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в похищении ребенка (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ )... Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 октября подсудимый, будучи пьяным, увидев одиноко стоящую девочку, схватил ее за руку и начал уводить в неизвестном направлении. Мужчину остановили очевидцы.

Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что фигурант представился ребенку сотрудником полиции. Его арестовали, вину он не признал.