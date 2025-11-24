Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе лжеполицейского ждет суд за похищение ребенка - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/sud-2057198769.html
В Балашихе лжеполицейского ждет суд за похищение ребенка
В Балашихе лжеполицейского ждет суд за похищение ребенка - РИА Новости, 24.11.2025
В Балашихе лжеполицейского ждет суд за похищение ребенка
Обвиняемый в похищении 8-летней девочки в Балашихе предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:59:00+03:00
2025-11-24T16:59:00+03:00
происшествия
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20251024/bolezn-2050256183.html
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Балашихе лжеполицейского ждет суд за похищение ребенка

В Балашихе лжеполицейского ждет суд за похищение 8-летней девочки

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в похищении 8-летней девочки в Балашихе предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в похищении ребенка (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ)... Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 октября подсудимый, будучи пьяным, увидев одиноко стоящую девочку, схватил ее за руку и начал уводить в неизвестном направлении. Мужчину остановили очевидцы.
Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что фигурант представился ребенку сотрудником полиции. Его арестовали, вину он не признал.
Дело рассмотрит Балашихинский городской суд Московской области.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Пожизненно осужденный маньяк-педофил попросился на свободу из-за болезни
24 октября, 06:37
 
ПроисшествияРоссияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала