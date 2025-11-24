https://ria.ru/20251124/sud-2057198769.html
В Балашихе лжеполицейского ждет суд за похищение ребенка
Обвиняемый в похищении 8-летней девочки в Балашихе предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России... РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в похищении 8-летней девочки в Балашихе предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в похищении ребенка (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ
)... Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 октября подсудимый, будучи пьяным, увидев одиноко стоящую девочку, схватил ее за руку и начал уводить в неизвестном направлении. Мужчину остановили очевидцы.
Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что фигурант представился ребенку сотрудником полиции. Его арестовали, вину он не признал.
Дело рассмотрит Балашихинский городской суд Московской области
.