ВККС разрешила арестовать судью, освободившего из колонии члена ОПГ - РИА Новости, 24.11.2025
16:58 24.11.2025 (обновлено: 23:04 24.11.2025)
ВККС разрешила арестовать судью, освободившего из колонии члена ОПГ
ВККС разрешила арестовать судью, освободившего из колонии члена ОПГ
ВККС разрешила арестовать судью, освободившего из колонии члена ОПГ

ВККС разрешила арестовать судью Козлова, освободившего из колонии члена ОПГ

Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей разрешила арестовать судью Валерия Козлова, который, по версии следствия, способствовал незаконному освобождению члена уральской преступной группировки "Локомотив", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Такое решение суд принял по представлению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
"Дать согласие на исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи, председателя Юргамышского районного суда Курганской области в отставке Козлова Валерия", — огласил решение глава коллегии Николай Тимошин.
По данным следствия, он причастен к незаконному освобождению из колонии члена уральской преступной группировки "Локомотив" Виталия Звонарева по кличке Малой. Как сказано в оглашенных в суде материалах, мать Звонарева сначала подкупила врача-уролога, чтобы тот подменил анализы и поставил диагноз "рак мочевого пузыря". А затем передала 800 тысяч рублей судье, который и вынес решение об освобождении заключенного по состоянию здоровья.
Дело возбуждено по статьям о получении взятки, фальсификации доказательств, вынесении заведомо неправосудного решения, побеге из мест лишения свободы.
По данным СМИ, позднее Звонарева вернули в колонию.
