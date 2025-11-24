ВККС разрешила арестовать судью, освободившего из колонии члена ОПГ

По данным следствия, он причастен к незаконному освобождению из колонии члена уральской преступной группировки "Локомотив" Виталия Звонарева по кличке Малой. Как сказано в оглашенных в суде материалах, мать Звонарева сначала подкупила врача-уролога, чтобы тот подменил анализы и поставил диагноз "рак мочевого пузыря". А затем передала 800 тысяч рублей судье, который и вынес решение об освобождении заключенного по состоянию здоровья.