Рейтинг@Mail.ru
Дело бывшего вице-мэра Краснодара Нетребы поступило в суд - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/sud-2057189254.html
Дело бывшего вице-мэра Краснодара Нетребы поступило в суд
Дело бывшего вице-мэра Краснодара Нетребы поступило в суд - РИА Новости, 24.11.2025
Дело бывшего вице-мэра Краснодара Нетребы поступило в суд
Дело бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы, обвиняемого в покушении на мошенничество, поступило в суд, следует из данных картотеки судов. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:34:00+03:00
2025-11-24T16:34:00+03:00
происшествия
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014016400_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_56a8db17a01c819448cea2b262ec1e7f.jpg
https://ria.ru/20251124/sud-2057172862.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014016400_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_071f8107197d0702f5ef2e7880aeb4ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
Дело бывшего вице-мэра Краснодара Нетребы поступило в суд

Дело обвиняемого в покушении на мошенничество Нетребы поступило в суд

© Город Краснодар/ВКонтактеВсеволод Нетреба
Всеволод Нетреба - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Город Краснодар/ВКонтакте
Всеволод Нетреба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Дело бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы, обвиняемого в покушении на мошенничество, поступило в суд, следует из данных картотеки судов.
Дело Нетребы поступило в Первомайский районный суд Краснодара, ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере. Других фигурантов в карточке не указано.
Дата слушания по делу пока не назначена.
В конце апреля Нетребу отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщали РИА Новости в силовых структурах. До этого в его кабинете в мэрии Краснодара прошли обыски.
Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить против судьи из Курска Ольги Петровой дело о получении взятки - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Курска
Вчера, 15:41
 
ПроисшествияКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала