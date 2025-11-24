Дело бывшего вице-мэра Краснодара Нетребы поступило в суд

КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Дело бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы, обвиняемого в покушении на мошенничество, поступило в суд, следует из данных картотеки судов.

Дело Нетребы поступило в Первомайский районный суд Краснодара , ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере. Других фигурантов в карточке не указано.

Дата слушания по делу пока не назначена.

В конце апреля Нетребу отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщали РИА Новости в силовых структурах. До этого в его кабинете в мэрии Краснодара прошли обыски.