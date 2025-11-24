https://ria.ru/20251124/sud-2057189254.html
Дело бывшего вице-мэра Краснодара Нетребы поступило в суд
Дело бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы, обвиняемого в покушении на мошенничество, поступило в суд, следует из данных картотеки судов. РИА Новости, 24.11.2025
КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Дело бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы, обвиняемого в покушении на мошенничество, поступило в суд, следует из данных картотеки судов.
Дело Нетребы поступило в Первомайский районный суд Краснодара
, ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере. Других фигурантов в карточке не указано.
Дата слушания по делу пока не назначена.
В конце апреля Нетребу отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщали РИА Новости в силовых структурах. До этого в его кабинете в мэрии Краснодара прошли обыски.
Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.