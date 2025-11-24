Рейтинг@Mail.ru
ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Курска - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 24.11.2025 (обновлено: 16:23 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/sud-2057172862.html
ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Курска
ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Курска - РИА Новости, 24.11.2025
ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Курска
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против судьи из Курска Ольги Петровой дело о получении взятки в размере 3 миллионов рублей, РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:41:00+03:00
2025-11-24T16:23:00+03:00
происшествия
курск
россия
республика адыгея
александр бастрыкин
андрей гривцов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057185862_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0b89a572f2f93c0fe7d6c5265d07dd9c.jpg
https://ria.ru/20251111/glava-2054107981.html
https://realty.ria.ru/20251121/eks-ministr-2056554888.html
курск
россия
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057185862_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c1ff1b78bd0c4cddd56f9c8c553ed1af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, россия, республика адыгея, александр бастрыкин, андрей гривцов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Курск, Россия, Республика Адыгея, Александр Бастрыкин, Андрей Гривцов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Курска

ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Курска за взятку в 3 млн руб

© РИА НовостиВысшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить против судьи из Курска Ольги Петровой дело о получении взятки
Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить против судьи из Курска Ольги Петровой дело о получении взятки - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости
Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить против судьи из Курска Ольги Петровой дело о получении взятки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против судьи из Курска Ольги Петровой дело о получении взятки в размере 3 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"Дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Петровой Ольги Владимировны", - огласил решение председатель ВККС Николай Тимошин.
Глава города Владимира Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Мэр Владимира предстанет перед судом по обвинению в получении взятки
11 ноября, 10:16
С соответствующей просьбой к ВККС обратился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По версии следствия, деньги она получила за назначение обвиняемой в покушении на мошенничество наказания, не связанного с лишением свободы. Деньги, указано в документах, передавались через посредника.
На заседании были оглашены документы, согласно которым передача проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, деньги были помечены специальным составом. Сначала они задержали посредницу, а затем та принесла деньги в кабинет судьи. Тогда судья, отметил докладчик, сказала, что не будет брать их, и попросила положить пакет с деньгами в машину своего знакомого, который подъехал к суду. Когда тот понял, что его пытаются задержать сотрудники ФСБ, то выбросил пакет в мусорный бак, но на его руках обнаружили следы вещества, которым были помечены деньги.
Петрова пришла на заседание ВККС и выступила против возбуждения уголовного дела. "Это попытка преследования за осуществление профессиональной деятельности судьи", - сказала она.
По ее словам, оперативно-разыскные мероприятия в отношении нее не были должным образом санкционированы. Как отметила Петрова, на аудиозаписи прослушки нет ни одной ее фразы, которая свидетельствовала бы о том, что она давала указания получить деньги, была осведомлена о сумме, говорила передать деньги кому-либо.
По ее словам, у нее безупречная репутация, положительные характеристики, но по анонимному доносу против нее начали дисциплинарную проверку, а теперь ей грозит и уголовное дело.
"За 20 лет работы я не приобрела ни недвижимости, ни машины, проживаю в служебной однокомнатной квартире, которую в собственность не приобрела", - заявила судья.
"Безусловно, с коррупцией в суде бороться нужно, но заниматься охотой на ведьм не стоит", - заявил ее адвокат Андрей Гривцов.
Санкция статьи предусматривает до 15 дет лишения свободы.
Ранее суд разрешил возбудить дело против судьи Шовгеновского суда Адыгеи Адама Воитлева, которому планируется вменить получение взятки в 2,5 миллиона рублей, и против мирового судьи в отставке из Нальчика Мухамеда Темботова, который, как считает следствие, за суммы 10-100 тысяч рублей назначал наказания, не связанные с лишением прав.
ВККС 28 ноября рассмотрит аналогичные просьбы в отношении еще трех судей.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Экс-министр стройкомплекса Рязанской области пойдет под суд за взятки
21 ноября, 12:36
 
ПроисшествияКурскРоссияРеспублика АдыгеяАлександр БастрыкинАндрей ГривцовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала