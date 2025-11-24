ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Курска

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить против судьи из Курска Ольги Петровой дело о получении взятки в размере 3 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.

"Дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Петровой Ольги Владимировны", - огласил решение председатель ВККС Николай Тимошин.

Александр Бастрыкин. С соответствующей просьбой к ВККС обратился председатель Следственного комитета РФ

По версии следствия, деньги она получила за назначение обвиняемой в покушении на мошенничество наказания, не связанного с лишением свободы. Деньги, указано в документах, передавались через посредника.

На заседании были оглашены документы, согласно которым передача проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, деньги были помечены специальным составом. Сначала они задержали посредницу, а затем та принесла деньги в кабинет судьи. Тогда судья, отметил докладчик, сказала, что не будет брать их, и попросила положить пакет с деньгами в машину своего знакомого, который подъехал к суду. Когда тот понял, что его пытаются задержать сотрудники ФСБ , то выбросил пакет в мусорный бак, но на его руках обнаружили следы вещества, которым были помечены деньги.

Петрова пришла на заседание ВККС и выступила против возбуждения уголовного дела. "Это попытка преследования за осуществление профессиональной деятельности судьи", - сказала она.

По ее словам, оперативно-разыскные мероприятия в отношении нее не были должным образом санкционированы. Как отметила Петрова, на аудиозаписи прослушки нет ни одной ее фразы, которая свидетельствовала бы о том, что она давала указания получить деньги, была осведомлена о сумме, говорила передать деньги кому-либо.

По ее словам, у нее безупречная репутация, положительные характеристики, но по анонимному доносу против нее начали дисциплинарную проверку, а теперь ей грозит и уголовное дело.

"За 20 лет работы я не приобрела ни недвижимости, ни машины, проживаю в служебной однокомнатной квартире, которую в собственность не приобрела", - заявила судья.

"Безусловно, с коррупцией в суде бороться нужно, но заниматься охотой на ведьм не стоит", - заявил ее адвокат Андрей Гривцов

Санкция статьи предусматривает до 15 дет лишения свободы.

Ранее суд разрешил возбудить дело против судьи Шовгеновского суда Адыгеи Адама Воитлева, которому планируется вменить получение взятки в 2,5 миллиона рублей, и против мирового судьи в отставке из Нальчика Мухамеда Темботова, который, как считает следствие, за суммы 10-100 тысяч рублей назначал наказания, не связанные с лишением прав.