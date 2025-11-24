Рейтинг@Mail.ru
Мужчина получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 24.11.2025 (обновлено: 15:05 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/sud-2057159778.html
Мужчина получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу Киева
Мужчина получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости, 24.11.2025
Мужчина получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу Киева
Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ России. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:02:00+03:00
2025-11-24T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20250312/peterburg-2004491707.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Мужчина получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу Киева

Суд в Геническе приговорил мужчину к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 24 ноя - РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ России.
"Херсонским областным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Украины, 2005 года рождения, причастному к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". С учётом мнения государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что осужденный в период с сентября по октябрь 2023 года собирал и передавал представителю спецслужб Украины сведения о местах сосредоточения российских военнослужащих и военной техники.
Приговор суда в Геническе в законную силу не вступил.
Гражданин Украины Владислав Сугаков в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Петербурге украинского шпиона приговорили к десяти годам колонии
12 марта, 11:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала