Мужчина получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу Киева
Мужчина получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости, 24.11.2025
Мужчина получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу Киева
Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ России. РИА Новости, 24.11.2025
