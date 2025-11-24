https://ria.ru/20251124/sud-2057153483.html
Суд оштрафовал жителя Кубани, одобрявшего деятельность РДК*
Суд оштрафовал жителя Кубани, одобрявшего деятельность РДК*
На Кубани оштрафовали на 350 тысяч рублей мужчину, одобрявшего деятельность РДК
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд оштрафовал на 350 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма 29-летнего Романа Савицкого, который одобрял в интернете деятельность запрещённой в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус*" (РДК*), сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Как установил суд, Савицкий, будучи противником проведения СВО, в феврале 2024 года выложил в открытой группе одного из мессенджеров текстовые записи, в которых содержалась положительная оценка действий "РДК*", в том числе ее участия в вооруженных столкновениях на авдеевском направлении.
"Он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")… Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на 2 года", - сообщили в прокуратуре края.
* Запрещенная в России террористическая организация