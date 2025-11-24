Суд оштрафовал жителя Кубани, одобрявшего деятельность РДК*

КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд оштрафовал на 350 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма 29-летнего Романа Савицкого, который одобрял в интернете деятельность запрещённой в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус*" (РДК*), сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Как установил суд, Савицкий, будучи противником проведения СВО, в феврале 2024 года выложил в открытой группе одного из мессенджеров текстовые записи, в которых содержалась положительная оценка действий "РДК*", в том числе ее участия в вооруженных столкновениях на авдеевском направлении.