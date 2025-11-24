Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал жителя Кубани, одобрявшего деятельность РДК* - РИА Новости, 24.11.2025
14:47 24.11.2025 (обновлено: 14:50 24.11.2025)
Суд оштрафовал жителя Кубани, одобрявшего деятельность РДК*
Суд оштрафовал жителя Кубани, одобрявшего деятельность РДК*
происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
Суд оштрафовал жителя Кубани, одобрявшего деятельность РДК*

На Кубани оштрафовали на 350 тысяч рублей мужчину, одобрявшего деятельность РДК

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд оштрафовал на 350 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма 29-летнего Романа Савицкого, который одобрял в интернете деятельность запрещённой в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус*" (РДК*), сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Как установил суд, Савицкий, будучи противником проведения СВО, в феврале 2024 года выложил в открытой группе одного из мессенджеров текстовые записи, в которых содержалась положительная оценка действий "РДК*", в том числе ее участия в вооруженных столкновениях на авдеевском направлении.
"Он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")… Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на 2 года", - сообщили в прокуратуре края.
* Запрещенная в России террористическая организация
ПроисшествияРоссияКраснодарский край
 
 
