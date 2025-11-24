В Москве родственника Шакро Молодого приговорили к семи годам колонии

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии строгого режима родственника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Виталика Калашова по делу о покушении на убийство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Калашову наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судья Олеся Менделеева.

В январе об аресте 22-летнего Калашова сообщала столичная прокуратура. В правоохранительных органах РИА Новости уточняли, что обвиняемый является дальним родственником криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Как пояснили РИА Новости родные подсудимого, он не является племянником Шакро, как сообщали некоторые СМИ, но действительно приходится ему дальним родственником.

По данным следствия, ночью 30 декабря 2024 года Виталик Калашов зашел в магазин на Неглинной улице, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу и продолжили там выяснять отношения, в ходе ссоры Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им 35-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован.

После преступления обвиняемый скрылся, выбросил свой мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, а также неоднократно менял места пребывания. Несмотря на принятые меры конспирации, вскоре он был задержан в подмосковной Балашихе , заявляли в столичной прокуратуре.

Усть-Лабинский районный суд Кубани весной 2024 года по медицинским показаниям постановил условно-досрочно выпустить из колонии криминального авторитета Захария Калашова.

Аликанте и В июне 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к так называемой "русской мафии". Всего были задержаны около 30 человек в Барселоне Малаге . Калашову удалось скрыться, его задержали в мае 2006 года в ОАЭ и экстрадировали в Испанию. В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения.