Рейтинг@Mail.ru
В Москве родственника Шакро Молодого приговорили к семи годам колонии - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/sud-2057150581.html
В Москве родственника Шакро Молодого приговорили к семи годам колонии
В Москве родственника Шакро Молодого приговорили к семи годам колонии - РИА Новости, 24.11.2025
В Москве родственника Шакро Молодого приговорили к семи годам колонии
Мещанский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии строгого режима родственника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Виталика Калашова по... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:37:00+03:00
2025-11-24T14:37:00+03:00
происшествия
испания
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025762106_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ddcee9014633a0bf744fa72cde02a960.jpg
https://ria.ru/20251120/makhonin-2056242665.html
испания
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025762106_76:0:1036:720_1920x0_80_0_0_3ed25b40f03d474ee1956b9a24e95188.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, испания, россия, москва
Происшествия, Испания, Россия, Москва
В Москве родственника Шакро Молодого приговорили к семи годам колонии

Суд приговорил родственника Шакро Молодого Виталика Калашова к 7 годам колонии

© Фото : Прокуратура МосквыВиталик Калашов
Виталик Калашов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Виталик Калашов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии строгого режима родственника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Виталика Калашова по делу о покушении на убийство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Калашову наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судья Олеся Менделеева.
В январе об аресте 22-летнего Калашова сообщала столичная прокуратура. В правоохранительных органах РИА Новости уточняли, что обвиняемый является дальним родственником криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Как пояснили РИА Новости родные подсудимого, он не является племянником Шакро, как сообщали некоторые СМИ, но действительно приходится ему дальним родственником.
По данным следствия, ночью 30 декабря 2024 года Виталик Калашов зашел в магазин на Неглинной улице, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу и продолжили там выяснять отношения, в ходе ссоры Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им 35-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован.
После преступления обвиняемый скрылся, выбросил свой мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, а также неоднократно менял места пребывания. Несмотря на принятые меры конспирации, вскоре он был задержан в подмосковной Балашихе, заявляли в столичной прокуратуре.
Усть-Лабинский районный суд Кубани весной 2024 года по медицинским показаниям постановил условно-досрочно выпустить из колонии криминального авторитета Захария Калашова.
В июне 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к так называемой "русской мафии". Всего были задержаны около 30 человек в Барселоне, Аликанте и Малаге. Калашову удалось скрыться, его задержали в мае 2006 года в ОАЭ и экстрадировали в Испанию. В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения.
В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам заключения по делу о вымогательстве. Помимо России выдачи Калашова требовала Грузия, где суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам тюрьмы за убийство.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Брата предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"* объявили в розыск
20 ноября, 11:30
 
ПроисшествияИспанияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала