В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата

ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил за терроризм к 19 годам строгого режима боевика украинского нацбата, причастного к военным преступлениям в Донбассе, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР.