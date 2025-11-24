В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата

ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил за терроризм к 19 годам строгого режима боевика украинского нацбата, причастного к военным преступлениям в Донбассе, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР.
"Южным окружным военным судом признан виновным участник одного из украинских националистических батальонов... Сотрудниками УФСБ России по ЛНР установлено, что уроженец Сумской области в 2023 году поступил на службу в националистическое военизированное формирование, причастное к совершению военных преступлений на территории Донбасса, прошел обучение и участвовал в боевых действиях против мирного населения", - заявили РИА Новости в УФСБ по республике.
Следственным органом регионального Управления ФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям 205.4 УК России (участие в террористическом сообществе) и 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
"Фигурант приговорен к лишению свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - заявили агентству силовики.