В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата - РИА Новости, 24.11.2025
13:36 24.11.2025
В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата
В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата
2025-11-24T13:36:00+03:00
2025-11-24T13:36:00+03:00
происшествия
россия
донбасс
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, россия, донбасс, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата

ФСБ: боевика украинского нацбата осудили на 19 лет за терроризм

ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил за терроризм к 19 годам строгого режима боевика украинского нацбата, причастного к военным преступлениям в Донбассе, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР.
"Южным окружным военным судом признан виновным участник одного из украинских националистических батальонов... Сотрудниками УФСБ России по ЛНР установлено, что уроженец Сумской области в 2023 году поступил на службу в националистическое военизированное формирование, причастное к совершению военных преступлений на территории Донбасса, прошел обучение и участвовал в боевых действиях против мирного населения", - заявили РИА Новости в УФСБ по республике.
Следственным органом регионального Управления ФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям 205.4 УК России (участие в террористическом сообществе) и 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
"Фигурант приговорен к лишению свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - заявили агентству силовики.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Командир из нацбата "Азов"* прибыл в Харьков командовать 125-й бригадой ВСУ
28 октября, 06:47
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
