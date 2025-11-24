Рейтинг@Mail.ru
13:26 24.11.2025 (обновлено: 13:28 24.11.2025)
Суд рассмотрит иск об изъятии имущества экс-замглавы округа в Подмосковье
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы рассмотрит иск прокуратуры Московской области об обращении в доход РФ имущества бывшего первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина, ранее осужденного на 14 лет за получение взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 27 ноября 2025 года", - рассказал собеседник агентства.
Среди соответчиков – родственники Гравина, уточнили в пресс-службе.
Видновский городской суд Подмосковья в январе приговорил Гравина в 14 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 215 миллионов рублей и лишением на 12 лет права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.
Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд обратил в доход государства 800 миллионов рублей, изъятые у Зобнина
10 ноября, 17:27
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала