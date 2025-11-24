Суд рассмотрит иск об изъятии имущества экс-замглавы округа в Подмосковье

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы рассмотрит иск прокуратуры Московской области об обращении в доход РФ имущества бывшего первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина, ранее осужденного на 14 лет за получение взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.