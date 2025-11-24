https://ria.ru/20251124/sud-2057084584.html
Экс-чиновнику нижегородского правительства ужесточили меру пресечения
Экс-чиновнику нижегородского правительства ужесточили меру пресечения - РИА Новости, 24.11.2025
Экс-чиновнику нижегородского правительства ужесточили меру пресечения
Суд ужесточил меру пресечения бывшему исполняющему обязанности управделами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову, обвиняемому в растрате в особо... РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
россия
нижегородская область
нижний новгород
россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Суд ужесточил меру пресечения бывшему исполняющему обязанности управделами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову, обвиняемому в растрате в особо крупном размере, снова поместив его под стражу, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Нижнего Новгорода.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Бортников был задержан 20 февраля по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ
(растрата или присвоение в особо крупном размере), на следующий день он был арестован, меру пресечения несколько раз продлевали, в начале августа его перевели под домашний арест.
"Постановлением суда мера пресечения в виде домашнего ареста Юрию Бортникову изменена на заключение под стражу на 19 суток – по 9 декабря 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе суда.
О причинах ужесточения меры пресечения собеседница агентства не рассказала.
Бортников занимал пост и.о. руководителя управления делами правительства Нижегородской области
с июля 2023 по август 2024 года.