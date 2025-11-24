Рейтинг@Mail.ru
Экс-чиновнику нижегородского правительства ужесточили меру пресечения - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/sud-2057084584.html
Экс-чиновнику нижегородского правительства ужесточили меру пресечения
Экс-чиновнику нижегородского правительства ужесточили меру пресечения - РИА Новости, 24.11.2025
Экс-чиновнику нижегородского правительства ужесточили меру пресечения
Суд ужесточил меру пресечения бывшему исполняющему обязанности управделами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову, обвиняемому в растрате в особо... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:18:00+03:00
2025-11-24T11:18:00+03:00
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
https://ria.ru/20250805/prokuratura-2033572600.html
нижегородская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия
Экс-чиновнику нижегородского правительства ужесточили меру пресечения

Бывшего чиновника нижегородского правительства Бортникова отправили под стражу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Суд ужесточил меру пресечения бывшему исполняющему обязанности управделами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову, обвиняемому в растрате в особо крупном размере, снова поместив его под стражу, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Нижнего Новгорода.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Бортников был задержан 20 февраля по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата или присвоение в особо крупном размере), на следующий день он был арестован, меру пресечения несколько раз продлевали, в начале августа его перевели под домашний арест.
"Постановлением суда мера пресечения в виде домашнего ареста Юрию Бортникову изменена на заключение под стражу на 19 суток – по 9 декабря 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе суда.
О причинах ужесточения меры пресечения собеседница агентства не рассказала.
Бортников занимал пост и.о. руководителя управления делами правительства Нижегородской области с июля 2023 по август 2024 года.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Прокуратура обжаловала условный срок экс-чиновнику управделами президента
5 августа, 21:25
 
ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала