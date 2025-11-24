Экс-чиновнику нижегородского правительства ужесточили меру пресечения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Суд ужесточил меру пресечения бывшему исполняющему обязанности управделами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову, обвиняемому в растрате в особо крупном размере, снова поместив его под стражу, сообщили РИА Новости в Московском районном суде Нижнего Новгорода.

"Постановлением суда мера пресечения в виде домашнего ареста Юрию Бортникову изменена на заключение под стражу на 19 суток – по 9 декабря 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе суда.