Суд в понедельник рассмотрит дело Чекалиных о выводе денег из России

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в понедельник приступит к рассмотрению уголовного дела блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Предварительное судебное заседание назначено на 24 ноября в 13.00 мск, оно пройдет в закрытом режиме.

Валерия и Артем Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой.

Дело третьего фигуранта - партнера Чекалиных Романа Вишняка - рассмотрит этот же суд в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Чекалины находятся под домашним арестом.

По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины и их партнер Вишняк, а также соучастники при продаже в сети фитнес-марафонов перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.

Ранее адвокат Чекалина партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков заявил РИА Новости, что его подзащитный не согласен с квалификацией дела, которую дало следствие. По словам защитника, в действиях Чекалина "максимально, что можно усмотреть - это уклонение от уплаты налогов, но по этому преступлению срок давности истек".