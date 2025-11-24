Суд в понедельник рассмотрит дело Чекалиных о выводе денег из России

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в понедельник приступит к рассмотрению уголовного дела блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Предварительное судебное заседание назначено на 24 ноября в 13.00 мск, оно пройдет в закрытом режиме.
Валерия и Артем Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой.
Дело третьего фигуранта - партнера Чекалиных Романа Вишняка - рассмотрит этот же суд в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
Чекалины находятся под домашним арестом.
По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины и их партнер Вишняк, а также соучастники при продаже в сети фитнес-марафонов перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Ранее адвокат Чекалина партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков заявил РИА Новости, что его подзащитный не согласен с квалификацией дела, которую дало следствие. По словам защитника, в действиях Чекалина "максимально, что можно усмотреть - это уклонение от уплаты налогов, но по этому преступлению срок давности истек".
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.