Жителю Нижегородской области вынесли приговор за стрельбу по детям - РИА Новости, 24.11.2025
18:34 24.11.2025
Жителю Нижегородской области вынесли приговор за стрельбу по детям
Житель города Кулебаки в Нижегородской области, открывший стрельбу по детям во дворе дробью из огнестрельного оружия, осужден на 9 лет колонии строгого режима,... РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
россия
кулебаки
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
Новости
происшествия, россия, кулебаки, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кулебаки, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Житель города Кулебаки в Нижегородской области, открывший стрельбу по детям во дворе дробью из огнестрельного оружия, осужден на 9 лет колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 11 октября 2024 года мужчина на почве внезапной неприязни из окна своей квартиры на улице Мира выстрелил из огнестрельного оружия в детей, которые находились на улице. В результате один из мальчиков был ранен дробью, еще двое детей испытали нравственные страдания. Мужчина был задержан и помещен под стражу.
Мужчина признан виновным в покушении на убийство, совершенном в отношении малолетних из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 105 УК РФ).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияКулебакиНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
