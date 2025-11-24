https://ria.ru/20251124/strelba-2057231193.html
Жителю Нижегородской области вынесли приговор за стрельбу по детям
Жителю Нижегородской области вынесли приговор за стрельбу по детям - РИА Новости, 24.11.2025
Жителю Нижегородской области вынесли приговор за стрельбу по детям
Житель города Кулебаки в Нижегородской области, открывший стрельбу по детям во дворе дробью из огнестрельного оружия, осужден на 9 лет колонии строгого режима,... РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
россия
кулебаки
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
кулебаки
нижегородская область
Жителю Нижегородской области вынесли приговор за стрельбу по детям
