Жителю Нижегородской области вынесли приговор за стрельбу по детям

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Житель города Кулебаки в Нижегородской области, открывший стрельбу по детям во дворе дробью из огнестрельного оружия, осужден на 9 лет колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ.