https://ria.ru/20251124/strelba-2057034371.html
СМИ: в результате стрельбы в Мичигане ранен человек
СМИ: в результате стрельбы в Мичигане ранен человек - РИА Новости, 24.11.2025
СМИ: в результате стрельбы в Мичигане ранен человек
Один человек ранен в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Мичиган, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T06:50:00+03:00
2025-11-24T06:50:00+03:00
2025-11-24T06:50:00+03:00
в мире
мичиган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_290b410743bb454f6d367f78d2290f91.jpg
https://ria.ru/20251122/ssha-2056848794.html
мичиган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ec80ea662568f24955159f2f1b815f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мичиган
СМИ: в результате стрельбы в Мичигане ранен человек
CBS: в результате стрельбы в торговом центре в Мичигане ранен человек