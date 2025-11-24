Круизный лайнер Astoria Grande успешно пришвартовался в Стамбуле

СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Круизный лайнер Astoria Grande, ожидавший разрешение на швартовку от властей Турции с более 1 тысячи человек на борту, успешно пришвартовался в Стамбуле в понедельник, сообщил РИА Новости источник в порту.