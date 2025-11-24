Рейтинг@Mail.ru
Круизный лайнер Astoria Grande успешно пришвартовался в Стамбуле
Туризм
 
11:40 24.11.2025
Круизный лайнер Astoria Grande успешно пришвартовался в Стамбуле
Круизный лайнер Astoria Grande успешно пришвартовался в Стамбуле
Круизный лайнер Astoria Grande успешно пришвартовался в Стамбуле

Лайнер Astoria Grande, который не пускали в Стамбул, успешно пришвартовался

СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Круизный лайнер Astoria Grande, ожидавший разрешение на швартовку от властей Турции с более 1 тысячи человек на борту, успешно пришвартовался в Стамбуле в понедельник, сообщил РИА Новости источник в порту.
В четверг лайнер с более 600 пассажирами, преимущественно россиянами, и более 400 членами экипажа провел на якоре в Мраморном море у берегов Стамбула более 15 часов, так как руководство порта не разрешило швартовку.
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
СМИ сообщили о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера
22 ноября, 15:15
"Российский круизный лайнер прибыл сегодня в порт Сарайбурну без каких-либо проблем", - сообщил источник в порту.
Судовладельцу лайнера ранее не объяснили в администрации порта в Стамбуле отказ в разрешении на швартовку, рассказали РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон".
Туристы получат компенсации за несостоявшуюся экскурсию по городу, сообщал в пятницу Российский союз туриндустрии (РСТ). Также в пресс-службе РСТ со ссылкой на гендиректора круизного центра "Инфофлот" Андрея Михайловского сообщали, что жалоб от находящихся на борту туристов в связи с произошедшим компания не получала.
Международный круизный лайнер Astoria Grande в морском порту Сочи - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Лайнер с россиянами, не попавший в порт Стамбула, вернулся в Сочи
22 ноября, 11:14
 
ТуризмСтамбулТурцияМраморное мореСледственный комитет России (СК РФ)Российский союз туриндустрии (РСТ)ИнфофлотНовости - Туризм
 
 
