Круизный лайнер Astoria Grande успешно пришвартовался в Стамбуле

СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Круизный лайнер Astoria Grande, ожидавший разрешение на швартовку от властей Турции с более 1 тысячи человек на борту, успешно пришвартовался в Стамбуле в понедельник, сообщил РИА Новости источник в порту.
В четверг лайнер с более 600 пассажирами, преимущественно россиянами, и более 400 членами экипажа провел на якоре в Мраморном море у берегов Стамбула более 15 часов, так как руководство порта не разрешило швартовку.
"Российский круизный лайнер прибыл сегодня в порт Сарайбурну без каких-либо проблем", - сообщил источник в порту.
Судовладельцу лайнера ранее не объяснили в администрации порта в Стамбуле отказ в разрешении на швартовку, рассказали РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон".
Туристы получат компенсации за несостоявшуюся экскурсию по городу, сообщал в пятницу Российский союз туриндустрии (РСТ). Также в пресс-службе РСТ со ссылкой на гендиректора круизного центра "Инфофлот" Андрея Михайловского сообщали, что жалоб от находящихся на борту туристов в связи с произошедшим компания не получала.