https://ria.ru/20251124/ssha-2057279674.html
Белый дом заявил, что Трамп проявляет гибкость при переговорах о мире
Белый дом заявил, что Трамп проявляет гибкость при переговорах о мире - РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом заявил, что Трамп проявляет гибкость при переговорах о мире
Президент США Дональд Трамп проявляет достаточную гибкость в вопросе обсуждения условий урегулирования конфликта на Украине, заявила представитель Белого дома... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:56:00+03:00
2025-11-24T23:56:00+03:00
2025-11-24T23:56:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044641697_0:0:3000:1864_1920x0_80_0_0_b29689503ac4aaa561cec554585fa8e8.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057275683.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044640072_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_6fb70f0f6d135d3325dddc759cc60ba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Белый дом заявил, что Трамп проявляет гибкость при переговорах о мире
Белый дом: Трамп уже проявил гибкость в вопросе урегулирования на Украине