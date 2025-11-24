Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил, что Трамп проявляет гибкость при переговорах о мире - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/ssha-2057279674.html
Белый дом заявил, что Трамп проявляет гибкость при переговорах о мире
Белый дом заявил, что Трамп проявляет гибкость при переговорах о мире - РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом заявил, что Трамп проявляет гибкость при переговорах о мире
Президент США Дональд Трамп проявляет достаточную гибкость в вопросе обсуждения условий урегулирования конфликта на Украине, заявила представитель Белого дома... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:56:00+03:00
2025-11-24T23:56:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044641697_0:0:3000:1864_1920x0_80_0_0_b29689503ac4aaa561cec554585fa8e8.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057275683.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044640072_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_6fb70f0f6d135d3325dddc759cc60ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Белый дом заявил, что Трамп проявляет гибкость при переговорах о мире

Белый дом: Трамп уже проявил гибкость в вопросе урегулирования на Украине

© AP Photo / Angelina KatsanisДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Angelina Katsanis
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проявляет достаточную гибкость в вопросе обсуждения условий урегулирования конфликта на Украине, заявила представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Я думаю, что он уже проявил достаточную гибкость", – сказала Левитт журналистам.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
США не смогут продавать оружие НАТО вечно, заявили в Белом доме
Вчера, 23:32
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала