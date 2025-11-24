Рейтинг@Mail.ru
23:55 24.11.2025 (обновлено: 23:56 24.11.2025)
Белый дом уверен в решении оставшихся вопросов по мирному плану на Украине
Белый дом уверен в решении оставшихся вопросов по мирному плану на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа уверена, что остающиеся вопросы по мирному плану украинского урегулирования будут решены, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом уверен в решении оставшихся вопросов по мирному плану на Украине

Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уверена, что остающиеся вопросы по мирному плану украинского урегулирования будут решены, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Их (пунктов - ред.) всего несколько, и мы уверены, что сможем их урегулировать", - сказала Левитт журналистам.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России
