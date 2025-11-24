https://ria.ru/20251124/ssha-2057279513.html
Белый дом уверен в решении оставшихся вопросов по мирному плану на Украине
Белый дом уверен в решении оставшихся вопросов по мирному плану на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом уверен в решении оставшихся вопросов по мирному плану на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа уверена, что остающиеся вопросы по мирному плану украинского урегулирования будут решены, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:55:00+03:00
2025-11-24T23:55:00+03:00
2025-11-24T23:56:00+03:00
в мире
сша
каролин левитт
дональд трамп
украина
администрация президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_f0836b1715a1db571c2f1b1685814543.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057279066.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_993b32024569530bde6b112289498f96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, каролин левитт, дональд трамп, украина, администрация президента сша
В мире, США, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Украина, Администрация президента США
Белый дом уверен в решении оставшихся вопросов по мирному плану на Украине
Белый дом: США надеются на урегулирование конфликта на Украине