В Белом доме заявили о позитивном отношении Украины к предложенному плану
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:54 24.11.2025
В Белом доме заявили о позитивном отношении Украины к предложенному плану
В Белом доме заявили о позитивном отношении Украины к предложенному плану
Представители Киева позитивно настроены по отношению к предложенному США плану украинского урегулирования, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В Белом доме заявили о позитивном отношении Украины к предложенному плану

Белый дом: Украина позитивно настроена к предложенному США плану урегулирования

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Представители Киева позитивно настроены по отношению к предложенному США плану украинского урегулирования, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Они (представители Украины - ред.) сами вчера сказали, что позитивно настроены относительно этого плана. Они были очень вовлечены, внесли прямой вклад в язык этого плана", - сказала Левитт журналистам.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России
Вчера, 23:54
