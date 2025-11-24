Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/ssha-2057279066.html
Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России
Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России - РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России
США понимают, что план по урегулированию конфликта на Украине должен получить согласие российской стороны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:54:00+03:00
2025-11-24T23:54:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
каролин левитт
дональд трамп
администрация президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:619:5640:3792_1920x0_80_0_0_fbecf133b782fc6784b36f040b7e8742.jpg
https://ria.ru/20251120/tramp-2056445226.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_375:0:5474:3824_1920x0_80_0_0_aab23395f4ebc2dd5d087ff99dfcfa27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, каролин левитт, дональд трамп, администрация президента сша
В мире, США, Украина, Россия, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Администрация президента США
Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России

Белый дом: США понимают, что план по Украине должен получить согласие России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. США понимают, что план по урегулированию конфликта на Украине должен получить согласие российской стороны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Мы считаем, что находимся в очень хорошей позиции. Конечно, нам нужно убедиться, что все эти пункты согласованы. И, конечно же, нам предстоит добиться того, чтобы другая сторона в этой войне — Россия — также согласилась с ними", — сказала Левитт журналистам.
При этом она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп "заслуживает большого признания" за усилия, которые он прилагает, чтобы попытаться привести обе стороны - Москву и Киев - к завершению украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Белом доме подтвердили, что Трамп поддерживает новый план по Украине
20 ноября, 22:04
 
В миреСШАУкраинаРоссияКаролин ЛевиттДональд ТрампАдминистрация президента США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала