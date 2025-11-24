https://ria.ru/20251124/ssha-2057279066.html
Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России
Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России - РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России
США понимают, что план по урегулированию конфликта на Украине должен получить согласие российской стороны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:54:00+03:00
2025-11-24T23:54:00+03:00
2025-11-24T23:54:00+03:00
Белый дом: США понимают, что план по Украине должен получить согласие России