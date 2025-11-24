Рейтинг@Mail.ru
США хотят урегулирования на Украине как можно скорее - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 24.11.2025 (обновлено: 23:54 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/ssha-2057278943.html
США хотят урегулирования на Украине как можно скорее
США хотят урегулирования на Украине как можно скорее - РИА Новости, 24.11.2025
США хотят урегулирования на Украине как можно скорее
США хотят, чтобы украинское урегулирование состоялось как можно скорее, американский президент Дональд Трамп и его команда делают все для этого, заявила... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:53:00+03:00
2025-11-24T23:54:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a180d26a239c822c776520395ee36861.jpg
https://ria.ru/20251124/plan-2057277114.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c040beb719ce0def221442d3d914a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
США хотят урегулирования на Украине как можно скорее

Белый дом: Трамп хочет заключить сделку по Украине в скором времени

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. США хотят, чтобы украинское урегулирование состоялось как можно скорее, американский президент Дональд Трамп и его команда делают все для этого, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Есть ощущение срочности. Президент хочет, чтобы эта сделка была заключена, и хочет, чтобы эта война закончилась", - заявила она журналистам.
Говоря о крайних сроках, она подчеркнула, что желание Трампа - чтобы соглашение между сторонами было заключено "как можно скорее".
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Белый дом уверен, что все вопросы по мирному плану по Украине будут решены
Вчера, 23:42
 
В миреСШАДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала