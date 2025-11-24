https://ria.ru/20251124/ssha-2057278943.html
США хотят урегулирования на Украине как можно скорее
США хотят урегулирования на Украине как можно скорее - РИА Новости, 24.11.2025
США хотят урегулирования на Украине как можно скорее
США хотят, чтобы украинское урегулирование состоялось как можно скорее, американский президент Дональд Трамп и его команда делают все для этого, заявила... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:53:00+03:00
2025-11-24T23:53:00+03:00
2025-11-24T23:54:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a180d26a239c822c776520395ee36861.jpg
https://ria.ru/20251124/plan-2057277114.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c040beb719ce0def221442d3d914a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
США хотят урегулирования на Украине как можно скорее
Белый дом: Трамп хочет заключить сделку по Украине в скором времени