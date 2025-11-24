Рейтинг@Mail.ru
Белый дом сообщил, что учел позиции России и Украины в своем плане
23:45 24.11.2025
Белый дом сообщил, что учел позиции России и Украины в своем плане
Белый дом сообщил, что учел позиции России и Украины в своем плане
План США по урегулированию на Украине разрабатывался с учетом позиций России и Киева, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Белый дом сообщил, что учел позиции России и Украины в своем плане

Белый дом: план США по Украине разрабатывался с учетом позиций РФ и Киева

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. План США по урегулированию на Украине разрабатывался с учетом позиций России и Киева, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Госсекретарь (США Марко - ред.) Рубио, специальный посланник (Cтив - ред.) Уиткофф и вся команда действительно проработали все пункты 28-пунктного мирного плана, разработанного Соединенными Штатами при участии обеих сторон — российской и украинской", - заявила она журналистам.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
