Белый дом сообщил, что учел позиции России и Украины в своем плане
Белый дом сообщил, что учел позиции России и Украины в своем плане - РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом сообщил, что учел позиции России и Украины в своем плане
План США по урегулированию на Украине разрабатывался с учетом позиций России и Киева, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом сообщил, что учел позиции России и Украины в своем плане
Белый дом: план США по Украине разрабатывался с учетом позиций РФ и Киева