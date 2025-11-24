https://ria.ru/20251124/ssha-2057277660.html
В Белом доме рассказали о ходе украинского урегулирования
В Белом доме рассказали о ходе украинского урегулирования
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что остается несколько пунктов плана США по украинскому урегулированию, над которыми идет работа. РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом: в плане США по Украине остались несколько требующих доработки пунктов