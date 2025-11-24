Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме рассказали о ходе украинского урегулирования - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/ssha-2057277660.html
В Белом доме рассказали о ходе украинского урегулирования
В Белом доме рассказали о ходе украинского урегулирования - РИА Новости, 24.11.2025
В Белом доме рассказали о ходе украинского урегулирования
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что остается несколько пунктов плана США по украинскому урегулированию, над которыми идет работа. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:44:00+03:00
2025-11-24T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90441/58/904415806_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_08d7797d7cfa9e3c23b5cb01017b7f48.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057277382.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90441/58/904415806_31:0:566:401_1920x0_80_0_0_a97a13fbd0a8f7ea6937923c63a1ac70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, каролин левитт
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Каролин Левитт
В Белом доме рассказали о ходе украинского урегулирования

Белый дом: в плане США по Украине остались несколько требующих доработки пунктов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоБелый Дом в Вашингтоне
Белый Дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Белый Дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что остается несколько пунктов плана США по украинскому урегулированию, над которыми идет работа.
"Есть парочка пунктов, по которым есть разногласия, над которыми наши команды продолжают работать", - сказала Левитт в интервью Fox News.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Белый дом считает, что переговоры в Женеве прошли продуктивно
Вчера, 23:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала