Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 24.11.2025
23:44 24.11.2025 (обновлено: 23:46 24.11.2025)
Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине, сообщили в Белом доме
Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине, сообщили в Белом доме
США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, продолжают продавать оружие по линии НАТО, сообщила РИА Новости, 24.11.2025
в мире, сша, украина, дональд трамп, каролин левитт, нато
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Каролин Левитт, НАТО
Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине, сообщили в Белом доме

Белый дом: США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению Трампа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, продолжают продавать оружие по линии НАТО, сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО.
"Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия", – сказала Левитт журналистам.
В миреСШАУкраинаДональд ТрампКаролин ЛевиттНАТО
 
 
