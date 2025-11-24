https://ria.ru/20251124/ssha-2057277225.html
США не смогут продавать оружие НАТО вечно, заявили в Белом доме
США не смогут продавать оружие НАТО вечно, заявили в Белом доме - РИА Новости, 24.11.2025
США не смогут продавать оружие НАТО вечно, заявили в Белом доме
США продолжают отправлять и продавать НАТО значительные объемы вооружений, однако такая практика не может продолжаться вечно, заявила в понедельник... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:42:00+03:00
2025-11-24T23:42:00+03:00
2025-11-24T23:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
каролин левитт
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:619:5640:3792_1920x0_80_0_0_fbecf133b782fc6784b36f040b7e8742.jpg
https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_375:0:5474:3824_1920x0_80_0_0_aab23395f4ebc2dd5d087ff99dfcfa27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, каролин левитт, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Каролин Левитт, НАТО
США не смогут продавать оружие НАТО вечно, заявили в Белом доме
Белый дом: США не смогут продавать оружие НАТО вечно