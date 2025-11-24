https://ria.ru/20251124/ssha-2057271258.html
Основателя Binance обвинили в содействии переводам средств ХАМАС, пишет FT
Основателя Binance обвинили в содействии переводам средств ХАМАС, пишет FT - РИА Новости, 24.11.2025
Основателя Binance обвинили в содействии переводам средств ХАМАС, пишет FT
Основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, ранее помилованный президентом США Дональдом Трампом, обвинен в содействии переводам миллионов долларов в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:48:00+03:00
2025-11-24T22:48:00+03:00
2025-11-24T23:06:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
хамас
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762944479_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_4ebf8362c22b476196160dedd24db2ee.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057260379.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762944479_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_ea74b9cc6d6ad5d5153e6ab1ede23c14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, дональд трамп, хамас, хезболла
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС, Хезболла
Основателя Binance обвинили в содействии переводам средств ХАМАС, пишет FT
FT: суд в США обвинил основателя Binance Чжао в содействии переводам ХАМАС