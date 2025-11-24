Рейтинг@Mail.ru
Основателя Binance обвинили в содействии переводам средств ХАМАС, пишет FT - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 24.11.2025 (обновлено: 23:06 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/ssha-2057271258.html
Основателя Binance обвинили в содействии переводам средств ХАМАС, пишет FT
Основателя Binance обвинили в содействии переводам средств ХАМАС, пишет FT - РИА Новости, 24.11.2025
Основателя Binance обвинили в содействии переводам средств ХАМАС, пишет FT
Основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, ранее помилованный президентом США Дональдом Трампом, обвинен в содействии переводам миллионов долларов в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:48:00+03:00
2025-11-24T23:06:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
хамас
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762944479_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_4ebf8362c22b476196160dedd24db2ee.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057260379.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762944479_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_ea74b9cc6d6ad5d5153e6ab1ede23c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, дональд трамп, хамас, хезболла
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС, Хезболла
Основателя Binance обвинили в содействии переводам средств ХАМАС, пишет FT

FT: суд в США обвинил основателя Binance Чжао в содействии переводам ХАМАС

© Фото : BinanceЧанпэн Чжао
Чанпэн Чжао - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Binance
Чанпэн Чжао. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, ранее помилованный президентом США Дональдом Трампом, обвинен в содействии переводам миллионов долларов в пользу движения ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года, пишет в понедельник газета Financial Times со ссылкой на иск, поданный в федеральный суд США.
В документе, который подали американские граждане, чьи родственники погибли, ранены или взяты в заложники, утверждается, что Чжао и созданная им платформа Binance "осознанно оказали существенную помощь" ХАМАС и "Хезболлах", позволяя скрывать происхождение и движение средств.
По данным иска, перечисления через Binance продолжались даже после того, как компания в ноябре 2023 года выплатила свыше 4,3 миллиарда долларов, урегулировав обвинения США в нарушении санкционных режимов и законодательства о противодействии отмыванию денег.
Чжао, известный как CZ, получил четыре месяца тюрьмы после признания вины в нарушениях требований по предотвращению отмывания средств, но был помилован Трампом в октябре.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пентагон проверяет законность призывов сенатора не исполнять приказы Трампа
Вчера, 21:12
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампХАМАСХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала