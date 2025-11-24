В США отклонили обвинения против бывшего главы ФБР, критикующего Трампа

После предъявления обвинений Коми заявил, что считает себя невиновным и готов предстать перед судом. По его словам, его "сердце разбито из-за состояния министерства юстиции", однако он выразил "высокую уверенность" в американской судебной системе. Коми отметил, что его семья "знала, что противостояние Дональду Трампу имеет свою цену", но, несмотря на это, они "не намерены жить на коленях".