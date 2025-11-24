Рейтинг@Mail.ru
В США отклонили обвинения против бывшего главы ФБР, критикующего Трампа - РИА Новости, 24.11.2025
22:04 24.11.2025
В США отклонили обвинения против бывшего главы ФБР, критикующего Трампа
В США отклонили обвинения против бывшего главы ФБР, критикующего Трампа - РИА Новости, 24.11.2025
В США отклонили обвинения против бывшего главы ФБР, критикующего Трампа
Суд в США отклонил обвинения в даче ложных показаний против бывшего главы ФБР Джеймса Коми, критикующего американского президента Дональда Трампа, следует из... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
сша
александрия
джеймс коми
дональд трамп
хиллари клинтон
фбр
сша
александрия
в мире, сша, александрия, джеймс коми, дональд трамп, хиллари клинтон, фбр
В мире, США, Александрия, Джеймс Коми, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, ФБР
В США отклонили обвинения против бывшего главы ФБР, критикующего Трампа

Суд в США отклонил обвинения в даче ложных показаний против экс-главы ФБР Коми

© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне
Здание ФБР в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Суд в США отклонил обвинения в даче ложных показаний против бывшего главы ФБР Джеймса Коми, критикующего американского президента Дональда Трампа, следует из решения суда в распоряжении РИА Новости.
"Я согласна с господином Коми в том, что попытка генерального прокурора назначить госпожу Халлиган временно исполняющей обязанности прокурора США по Восточному округу Вирджинии была недействительной. И поскольку госпожа Халлиган не имела законных полномочий представлять обвинительное заключение, я удовлетворю ходатайство господина Коми и отклоняю обвинительное заключение", - говорится в решении судьи.
Ранее Коми заявил о своей невиновности на слушаниях в федеральном суде Александрии (штат Вирджиния), где ему были официально предъявлены обвинения в даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании расследованию дела о "российском вмешательстве".
Коми, возглавлявший ФБР в 2013-2017 годах, был уволен Трампом в начале его первого президентского срока. Изначально Белый дом ссылался на "ошибки" Коми при расследовании дела об электронной почте Хиллари Клинтон, однако позднее Трамп признал, что отставка была связана с "российским расследованием".
После предъявления обвинений Коми заявил, что считает себя невиновным и готов предстать перед судом. По его словам, его "сердце разбито из-за состояния министерства юстиции", однако он выразил "высокую уверенность" в американской судебной системе. Коми отметил, что его семья "знала, что противостояние Дональду Трампу имеет свою цену", но, несмотря на это, они "не намерены жить на коленях".
Трамп, в свою очередь, назвал Коми "одним из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась Америка", и приветствовал решение минюста о возбуждении дела.
В миреСШААлександрияДжеймс КомиДональд ТрампХиллари КлинтонФБР
 
 
