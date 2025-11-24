Пентагон проверяет законность призывов сенатора не исполнять приказы Трампа

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Пентагон в понедельник заявил, что проверяет обвинения в отношении бывшего военного, а ныне сенатора-демократа Марка Келли, ранее призвавшего военных не исполнять приказы президента США Дональда Трампа в случае, если они противоречат закону.

"Министерство войны США получило серьёзные обвинения в неправомерном поведении капитана ВМС США Марка Келли (в отставке) ... было начато тщательное расследование этих обвинений для определения дальнейших действий, которые могут включать в себя возвращение на действительную военную службу для рассмотрения в военном суде или принятие административных мер", - говорится в заявлении Пентагона

В ведомстве напомнили, что военным в отставке по законам США запрещается осуществлять действия, которые могут подорвать "лояльность, моральный дух и дисциплину" ВС.

В минувшую пятницу Трамп пригрозил серьезными проблемами демократам за призывы к военным США не слушаться приказов, уточнив, что раньше за такое грозила бы казнь.