Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз недоволен своей ролью в переговорах США и Украины, пишет WP - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 24.11.2025 (обновлено: 20:57 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/ssha-2057255543.html
Евросоюз недоволен своей ролью в переговорах США и Украины, пишет WP
Евросоюз недоволен своей ролью в переговорах США и Украины, пишет WP - РИА Новости, 24.11.2025
Евросоюз недоволен своей ролью в переговорах США и Украины, пишет WP
Неназванный европейский дипломат пожаловался, что европейская сторона не участвует в переговорах США и Украины в рамках украинского урегулирования и встречает... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T20:48:00+03:00
2025-11-24T20:57:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755613848_0:0:3330:1873_1920x0_80_0_0_bfd5b8120efba85cba6bec1096e47da5.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057225076.html
https://ria.ru/20251124/rossija-2057212301.html
https://ria.ru/20251124/plan-2057072391.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755613848_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_803f9d9fd8409b96e8443f244e746c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Евросоюз недоволен своей ролью в переговорах США и Украины, пишет WP

WP: европейцы жалуются, что не участвуют в переговорах США и Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Неназванный европейский дипломат пожаловался, что европейская сторона не участвует в переговорах США и Украины в рамках украинского урегулирования и встречает при этом некоторое сопротивление со стороны Вашингтона, сообщает газета Washington Post.
Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что США пока выступают против встречи с представителями Европы и Киева в трехстороннем формате в рамках украинского урегулирования.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
План США по Украине сократили до 19 пунктов, сообщает FT
Вчера, 18:07
"Прямо сейчас проблема состоит в том, что у нас действительно нет ясной картины того, что обсуждают США и Украина... (Ощущается, что - ред.) текущий этап переговоров окутан атмосферой таинственности... Мы не в деле. Мы пытаемся участвовать, но пока встречаем некоторое сопротивление со стороны американцев", - цитирует дипломата газета.
По его словам, европейские чиновники хотят "структурированного подхода", при котором дипломаты бы встречались для совместной работы, добавляет издание.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Конкретных переговоров с Россией по плану США никто не вел, заявил Ушаков
Вчера, 17:32
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
Вчера, 10:47
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала