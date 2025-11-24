Рейтинг@Mail.ru
США не хотели менять свой план по Украине на переговорах, сообщает Politico - РИА Новости, 24.11.2025
19:58 24.11.2025
США не хотели менять свой план по Украине на переговорах, сообщает Politico
США не хотели менять свой план по Украине на переговорах, сообщает Politico - РИА Новости, 24.11.2025
США не хотели менять свой план по Украине на переговорах, сообщает Politico
США не хотели отступать от текста их плана по Украине, переговоры с украинской стороной в Женеве были напряженными, пишет издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:58:00+03:00
2025-11-24T19:58:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
США не хотели менять свой план по Украине на переговорах, сообщает Politico

На переговорах в Женеве США не хотели отступать от текста их плана по Украине

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Капитолия
Здание Капитолия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. США не хотели отступать от текста их плана по Украине, переговоры с украинской стороной в Женеве были напряженными, пишет издание Politico со ссылкой на источник.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины.
Окружение Зеленского советует ему не ехать в США, пишет FT
Окружение Зеленского советует ему не ехать в США, пишет FT
Вчера, 19:18
"Американская сторона не хотела отступать от текста плана... Однако украинцы продолжали указывать на неприемлемые части плана, и в конце концов были внесены некоторые изменения", - приводит издание слова источника.
По словам источника издания, "переговоры были напряженными".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Конкретных переговоров с Россией по плану США никто не вел, заявил Ушаков
Конкретных переговоров с Россией по плану США никто не вел, заявил Ушаков
Вчера, 17:32
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В Раде сделали тревожное заявление по поводу плана США
В Раде сделали тревожное заявление по поводу плана США
Вчера, 15:06
 
В миреРоссияСШАКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
