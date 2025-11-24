Рейтинг@Mail.ru
США продолжают обсуждать с Киевом украинское урегулирование, пишет WP
19:48 24.11.2025 (обновлено: 19:51 24.11.2025)
США продолжают обсуждать с Киевом украинское урегулирование, пишет WP
США продолжают обсуждать с Киевом украинское урегулирование, пишет WP - РИА Новости, 24.11.2025
США продолжают обсуждать с Киевом украинское урегулирование, пишет WP
США продолжают обсуждать с Киевом украинское урегулирование на основе своего первоначального документа из 28 пунктов, а не отдельных европейских предложений,... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дмитрий песков
украина
россия
сша
киев
украина
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дмитрий песков, украина
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина
США продолжают обсуждать с Киевом украинское урегулирование, пишет WP

WP: США продолжают обсуждать с Киевом урегулирование на основе своего документа

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. США продолжают обсуждать с Киевом украинское урегулирование на основе своего первоначального документа из 28 пунктов, а не отдельных европейских предложений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновника, проинформированного о ходе переговоров.
«
"Проект плана США по окончанию войны на Украине был к понедельнику сокращен с 28 до 19 пунктов... Окончательное число пунктов еще не согласовано, но в основе по-прежнему лежит первоначальное американское предложение, а не отдельный европейский проект документа США", - сообщает издание.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Для утверждения плана по Украине нужно согласие России, заявил Рубио
23 ноября, 23:02
По словам чиновника, европейские предложения были "полезными", но американская сторона оставалась сосредоточена на своем первоначальном документе в качестве основы для обсуждений.
Как пишет издание, европейские чиновники, которые опасались оказаться отстраненными от переговорного процесса, готовя свое предложение, работали в рамках плана из 28 пунктов США, частично во избежание недовольства американской стороны.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США добиваются от Киева публично принять за основу их план, пишет Bloomberg
23 ноября, 20:04
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США считают, что понимают позицию России по Украине, заявил Рубио
23 ноября, 23:07
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраина
 
 
