Переговоры в Женеве были под угрозой срыва, пишет FT - РИА Новости, 24.11.2025
19:29 24.11.2025
Переговоры в Женеве были под угрозой срыва, пишет FT
в мире
россия
сша
киев
сергей кислица
владимир путин
владимир зеленский
россия
сша
киев
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Переговоры США и Украины в Женеве были под угрозой срыва из-за напряженной обстановки в начале встречи, пишет издание Financial Times со ссылкой на первого замглавы украинского МИД Сергея Кислицу.
Ранее американская и украинская делегации встретились в Женеве для обсуждения плана по урегулированию ситуации на Украине.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
План США по Украине сократили до 19 пунктов, сообщает FT
Вчера, 18:07
"Хотя переговоры и закончились на позитивной ноте, Кислица заявил, что их началу угрожал провал, описав настроения в Женеве как "очень напряженные", - говорится в статье.
По словам Кислицы, в первые часы встречи успех переговоров "висели на волоске", а главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку и госсекретарю США Марко Рубио понадобилось два часа диалога прежде, чем сбавить температуру и вернуться в нужное русло.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Марко Рубио и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Рубио пытался выставить позитивными переговоры в Женеве, сообщила Politico
Вчера, 18:48
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Рубио рассказал о ходе согласования плана по Украине
23 ноября, 23:27
 
