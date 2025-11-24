Окружение Зеленского советует ему не ехать в США, пишет FT

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с американским президентом Дональдом Трампом, что может испортить ход переговоров по предлагаемому США мирному плану, пишет издание Financial Times.
Накануне телеканал CBS сообщал, что Зеленский на этой неделе может приехать в Вашингтон на встречу с Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в Белом доме в понедельник сообщил, что встреча Трампа и Зеленского на этой неделе не запланирована.
"Обсуждался вопрос о том, примет ли Трамп Зеленского в Вашингтоне на этой неделе для закрепления сделки. Однако некоторые в окружении Зеленского посоветовали ему остаться в Киеве, чтобы избежать риска очередной ссоры с Трампом, которая подорвала бы прогресс, достигнутый в выходные", - говорится в статье.
При этом, как отмечает издание, остается непонятным, желает ли Трамп получить непосредственно подпись Зеленского под его мирным планом в качестве одобрения инициативы.
Ранее американская и украинская делегации встретились в Женеве для обсуждения плана по урегулированию ситуации на Украине.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.