Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на этой неделе не запланирована, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на...
2025-11-24T18:37:00+03:00
2025-11-24T18:37:00+03:00
2025-11-24T18:38:00+03:00
в мире
россия
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
дело миндича
россия
киев
сша
Встречу Трампа и Зеленского на этой неделе не планировали, сообщили СМИ
Встречу Трампа и Зеленского не планировали на этой неделе
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на этой неделе не запланирована, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в Белом доме.
Накануне телеканал CBS сообщал, что Зеленский
на этой неделе может приехать в Вашингтон на встречу с Трампом
для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине
.
"Встреча Зеленского с Трампом на этой неделе не запланирована", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.