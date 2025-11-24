Рейтинг@Mail.ru
Минфин США объявил "Картель солнц" террористической организацией - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 24.11.2025 (обновлено: 18:38 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/ssha-2057230107.html
Минфин США объявил "Картель солнц" террористической организацией
Минфин США объявил "Картель солнц" террористической организацией - РИА Новости, 24.11.2025
Минфин США объявил "Картель солнц" террористической организацией
Минфин США объявил венесуэльский "Картель солнц" террористической организацией, следует из уточненного списка управления по контролю за иностранными активами. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:30:00+03:00
2025-11-24T18:38:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057231605_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_41ffa8f9fb52efd543409f6a5378ad16.jpg
https://ria.ru/20251119/tramp--2055924608.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057231605_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_842951e156b48f4f9e2ad1329707c95b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, министерство финансов сша
В мире, США, Венесуэла, Министерство финансов США
Минфин США объявил "Картель солнц" террористической организацией

США объявили венесуэльский "Картель солнца" террористической организацией

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouЗдание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Здание Министерства финансов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Минфин США объявил венесуэльский "Картель солнц" террористической организацией, следует из уточненного списка управления по контролю за иностранными активами.
Как говорится в списке, под санкции попал Carteles de Los Soles ("Картель солнц"). Организация, как следует из документа, признана "международной террористической группой".
МИД Венесуэлы ранее категорически отверг намерение США объявить "Картель солнц" террористической организацией, подчеркнув, что этой структуры не существует, и назвал данную меру предлогом для вторжения в Венесуэлу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп одобрил планы провести секретные операции в Венесуэле, пишет NYT
19 ноября, 09:48
 
В миреСШАВенесуэлаМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала