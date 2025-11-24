https://ria.ru/20251124/ssha-2057230107.html
Минфин США объявил "Картель солнц" террористической организацией
Минфин США объявил "Картель солнц" террористической организацией
Минфин США объявил "Картель солнц" террористической организацией
Минфин США объявил венесуэльский "Картель солнц" террористической организацией, следует из уточненного списка управления по контролю за иностранными активами. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:30:00+03:00
2025-11-24T18:30:00+03:00
2025-11-24T18:38:00+03:00
Минфин США объявил "Картель солнц" террористической организацией
США объявили венесуэльский "Картель солнца" террористической организацией