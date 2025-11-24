Американский беспилотник упал у берегов Кореи

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, ранее отправленный на авиабазу США в южнокорейском городе Кунсан, упал в море у берегов Республики Корея при выполнении задач, передает агентство Рёнхап со ссылкой на американских военных.
Согласно информации агентства, БПЛА упал в воду в понедельник в 04:30 утра по местному времени (в воскресенье 22:30 по мск) около небольшого острова Мальдори, расположенного вблизи города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Точные причины произошедшего на данный момент остаются неизвестными.
"С MQ-9 Reaper случился инцидент во время выполнения задач", - приводит Рёнхап информацию от американских военных.
Как добавляет агентство, согласно информации из военных кругов, в данный момент проводятся работы по поиску и подъему корпуса БПЛА из воды. Подчеркивается, что инцидент произошел спустя всего два месяца после отправки MQ-9 Reaper в Южную Корею.
В сентябре американские военные подтвердили отправку нескольких единиц MQ-9 Reaper на свою авиабазу в Кунсане, где для их управления также была специально сформирована 431-я экспедиционно-разведывательная эскадрилья. Ее возглавил лейтенант-майор Дуглас Дж. Слейтер. Ранее MQ-9 Reaper отправлялись на Корейский полуостров только в рамках военных учений.
Как отмечало агентство Рёнхап, ВС США в Южной Корее планируют использовать БПЛА как для военных (наблюдение, получение информации, разведка), так и для гражданских целей (гуманитарная помощь, реагирование на стихийные бедствия, решение региональных проблем). По словам представителей 7-й воздушной армии США, использование БПЛА MQ-9 поможет "укрепить корейско-американский альянс, усилить совместные возможности реагирования на новые угрозы и обстоятельства в регионе и поспособствовать основной совместной деятельности Республики Корея и США".
