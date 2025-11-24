Рейтинг@Mail.ru
Американский беспилотник упал у берегов Кореи - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 24.11.2025 (обновлено: 18:11 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/ssha-2057225730.html
Американский беспилотник упал у берегов Кореи
Американский беспилотник упал у берегов Кореи - РИА Новости, 24.11.2025
Американский беспилотник упал у берегов Кореи
Американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, ранее отправленный на авиабазу США в южнокорейском городе Кунсан, упал в море у берегов Республики Корея... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:10:00+03:00
2025-11-24T18:11:00+03:00
в мире
сша
южная корея
корейский полуостров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_466:622:2166:1578_1920x0_80_0_0_0311fdca25d8820c4c34b45602fd2119.jpg
https://ria.ru/20251121/kndr-2056468560.html
https://ria.ru/20251111/yaponiya-2054031966.html
сша
южная корея
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_338:433:2167:1804_1920x0_80_0_0_a527a976a086002740eda7644f7a0087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная корея, корейский полуостров
В мире, США, Южная Корея, Корейский полуостров
Американский беспилотник упал у берегов Кореи

Американский БПЛА MQ-9, отправленный в Южную Корею, упал у берегов Кунсана

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaMQ-9 Reaper армии США
MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, ранее отправленный на авиабазу США в южнокорейском городе Кунсан, упал в море у берегов Республики Корея при выполнении задач, передает агентство Рёнхап со ссылкой на американских военных.
Согласно информации агентства, БПЛА упал в воду в понедельник в 04:30 утра по местному времени (в воскресенье 22:30 по мск) около небольшого острова Мальдори, расположенного вблизи города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Точные причины произошедшего на данный момент остаются неизвестными.
Солдаты КНДР пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы с Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Военные из КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей, пишут СМИ
21 ноября, 01:23
"С MQ-9 Reaper случился инцидент во время выполнения задач", - приводит Рёнхап информацию от американских военных.
Как добавляет агентство, согласно информации из военных кругов, в данный момент проводятся работы по поиску и подъему корпуса БПЛА из воды. Подчеркивается, что инцидент произошел спустя всего два месяца после отправки MQ-9 Reaper в Южную Корею.
В сентябре американские военные подтвердили отправку нескольких единиц MQ-9 Reaper на свою авиабазу в Кунсане, где для их управления также была специально сформирована 431-я экспедиционно-разведывательная эскадрилья. Ее возглавил лейтенант-майор Дуглас Дж. Слейтер. Ранее MQ-9 Reaper отправлялись на Корейский полуостров только в рамках военных учений.
Как отмечало агентство Рёнхап, ВС США в Южной Корее планируют использовать БПЛА как для военных (наблюдение, получение информации, разведка), так и для гражданских целей (гуманитарная помощь, реагирование на стихийные бедствия, решение региональных проблем). По словам представителей 7-й воздушной армии США, использование БПЛА MQ-9 поможет "укрепить корейско-американский альянс, усилить совместные возможности реагирования на новые угрозы и обстоятельства в регионе и поспособствовать основной совместной деятельности Республики Корея и США".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Япония готова воевать с Китаем за американские интересы
11 ноября, 08:00
 
В миреСШАЮжная КореяКорейский полуостров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала