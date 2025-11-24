Американский беспилотник упал у берегов Кореи

Согласно информации агентства, БПЛА упал в воду в понедельник в 04:30 утра по местному времени (в воскресенье 22:30 по мск) около небольшого острова Мальдори, расположенного вблизи города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Точные причины произошедшего на данный момент остаются неизвестными.