План США по Украине сократили до 19 пунктов, сообщает FT
18:07 24.11.2025 (обновлено: 18:21 24.11.2025)
План США по Украине сократили до 19 пунктов, сообщает FT
2025-11-24T18:07:00+03:00
2025-11-24T18:21:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дмитрий песков
владимир путин
россия
сша
киев
План США по Украине сократили до 19 пунктов, сообщает FT

FT: план США по Украине после переговоров в Женеве сократили до 19 пунктов

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что предлагаемый США план по Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами в Женеве в воскресенье был сокращен с 28 до 19 пунктов.
"Переговоры в воскресенье привели к тому, что мирный план был сокращен с первоначальных 28 пунктов до 19", - говорится в публикации.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Раде сделали тревожное заявление по поводу плана США
Вчера, 15:06
При этом источники издания не уточнили, какие пункты были удалены.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
России не подходит европейский план по Украине, заявил Ушаков
Вчера, 17:34
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Кремль не хочет обсуждать план США по Украине через СМИ, заявил Песков
Вчера, 12:34
 
Заголовок открываемого материала